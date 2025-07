Concert per la pau

La plataforma Menorca per la Pau segueix el seu periple de treballar per la utopia d’abolir la guerra. Sí, sí, ens hem de poder imaginar un món sense guerres. Així com s’ha abolit la pena capital i respectem la vida de persones delinqüents i perverses, per més motiu cal abolir la guerra i respectar la vida de molta gent innocent. I sobretot cal treballar perquè la guerra deixi de ser un negoci. Mentre la indústria armamentística sigui una de les activitats econòmiques més lucratives, la guerra seguirà entre nosaltres.

Des de sempre se’ns ha dit que som competitius i egoistes, i que sempre hi ha hagut guerres, però no és veritat, o no és tota la veritat, hi ha hagut llargs períodes en molts països al llarg de la història que hem viscut en pau, i els éssers humans també som cooperadors i altruistes com hem pogut comprovar en reiterades ocasions en situacions adverses.

I la música, llenguatge universal que uneix a tota la humanitat serà la protagonista de la propera acció de la plataforma en favor de promoure aquesta visió d’un món en pau. Aquest dissabte dia 12 de juliol, a les 12 farem la nostra setmanal protesta de 10 minuts de silenci davant l’església del Carme, de Maó, per dir no a la guerra. I a les 12.15 entrarem a la mateixa església per escoltar un programa de peces escollides per l’organista Tomé Olives, inspirades en la pau, de mitja hora de duració.

Hi haurà una taquilla inversa per aquells que vulguin contribuir en la creació d’un gran mural que recordi en algun punt emblemàtic de la ciutat que només la pau és el Camí. Us esperem.