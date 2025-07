El Nobel de Iria Flavia, aldea de Padrón lindante con el Camino de Santiago, que debe su nombre a Flavio Vespasiano, poseía el don, que explicó en televisión, de sorber el contenido de agua de una palangana por salva sea la parte, excusen el señalamiento, pero así lo indicó el conjeturado actor. Cierto que no se pudo dar fe de su presunción... En otro orden, caviló que la salud de los países, nótese el plural para evitar recelos, viene indicada por la capacidad de sus ciudadanos para retirar su candidatura al designado, y haberlos haylos en cualquier esfera, e invitarle a irse, tal vez con vergüenza torera, para casa, a la menor duda del electorado. Duele, continuó el coruñés, tener que sustentar la idea -ahí está un detalle no menor- de que, para presentar la dimisión, que es acción rara avis en la cosa pública, se precisa, sobre ser digno, saber ganarse la vida alejado del surtidor acoplado a los presupuestos. Lo señalado, sentenció el iriense, no sería sino un signo de honestidad en la conducta... Lo de la jofaina puede que fuera una provocación, pero, su reflexión… Dejó escrito el parisino André Gide, también Nobel, que «Todo ya fue dicho, pero como nadie escucha es preciso recordarlo de nuevo…».