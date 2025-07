Als anys 80 es jugava a futbol al carrer, sobre l’asfalt. Els límits del camp es marcaven amb el braç estirat: allà és fora. Els pals eren la prolongació imaginària de munts d’abrics col·locats a ull. El travesser: una estimació de la capacitat del porter. Les àrees: etèries. L’àrbitre: una discussió constant. Els equips, si no era una disputa entre filiacions Barça-Madrid, s’intentaven anivellar, no sempre amb igualtat numèrica. Se sabia qui era el crac, el cranc, l’individualista, el que xutava fort i el vessut chupagoles, immòbil devora la porteria. I sense traumes.

Les regles eren orals i variables. Si es dubtava d’un gol, es resolia amb un penal. Qui la tirava l’anava a cercar. Es podia jugar berenant, a risc que un míssil de qui xutava fort separés pa i mortadel·la. Si es perdia el compte de gols i arribava l’hora crepuscular de retirada, qui marca guanya. Una lesió susceptible de mercromina o el prematur adeu de l’amo de la pilota també podien ser el final. La regla més curiosa, per inimaginable ara mateix, era que si passava un cotxe, perquè passaven cotxes, el joc es parava i ningú no es podia moure d’on era. El partit es congelava. Els conductors, alguns flastomant, esquivaven fillets suats. Excepte el chupagoles.

Ara els petits messis van en cotxe a entrenar uniformats sobre gespa artificial o marquen gols a parcs aïllats de carrers hostils, on molta més gent es mou molt més i a tot gas. A l’estiu, sobre l’asfalt no caben ni quatre munts d’abrics. Tot canvia i ens hem d’adaptar. Sense drames. La nostàlgia militant és un error. Per açò el Consell congela el partit. Poden venir gairebé els cotxes que venen ara i prou. Més vacuna que medicina. Almanco tenim diagnòstic i iniciam un tractament: normes, sancions i números màxims. És la tendència. La reducció dels àmbits en què un es pot moure còmodament amb regles xerrades al moment, límits inconcrets i pals imaginaris és imparable. El progrés exigeix definir l’alçada del travesser. Un poc trist sí que és.