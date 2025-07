Editorials de Menorca

Quantes editorials hi ha a Menorca? Segur que la majoria dels lectors diran quatre o cinc a molt estirar, però són més de les que creuen. Segons el web de la Xarxa de Biblioteques de Menorca, són 29, i això que encara no està recollida la nova editorial Cuc. Algunes de les que surten a la llista són bastant peculiars com, per exemple, el Bisbat de Menorca, però no deixa de sorprendre la gran quantitat d’entitats vinculades amb les lletres que hi ha a l’Illa.

Més sorprenent encara és que surtin algunes obres esplèndides amb més recorregut que el de les fronteres de la roqueta. Parl per exemple de llibres recentment publicats aquí com «El gos de Camus», de Joan Pons; «La pupil·la de la mar», de Bartomeu Obrador; «Port Maó», de Josep Maria Quintana; o «Carracardaba», de Luis Camarero. Sembla com si l’esperit dels il·lustrats menorquins del segle XVIII, els Ramis, Albertí, Febrer i Cardona o De Vigo ens sobrevoli de nou. Si a Espanya hom calcula que s’editen uns 90.000 llibres a l’any, bé està que una part petita, però bona, surti de l’Illa.