Cuando una actividad tiene un crecimiento rápido puede que se forme una burbuja. En la gastronomía menorquina algo de burbuja hay. Ahora no es que haya pinchado, pero se nota que se deshincha. El artículo del presidente de la Asociación de Restauración de CAEB, José Bosch, pronosticando el fin de la cocina popular y accesible, es significativo. El incremento de los costes, y no solo por la subida salarial del convenio de hostelería, perjudican el menú del día. Me atrevería a decir que una decantación excesiva de la restauración hacia el cliente exterior también ha afectado negativamente al residente local. Hoy la cocina popular y accesible en Menorca la representa McDonald’s.

Además, alrededor del boom gastronómico se han organizado un gran número de eventos, publicaciones, declaraciones, premios y medallas, ideas la mayoría pagadas con dinero público, con la intención de fortalecer un sector en crecimiento. Demasiadas cosas que no se comen y de poca repercusión duradera en la economía local. Algunos de los chefs que se han lanzado al reto de la alta cocina con producto local tampoco ven el futuro demasiado halagüeño. Cuesta mucho dinero elaborar esas cartas selectas y hay que cobrar muy caro el plato, lo que reduce el número de clientes potenciales. Es significativo que, pese a todos los esfuerzos en el sector, Menorca no cuente con un restaurante con estrella Michelin. ¿Se han olvidado de nosotros o es que no somos tan buenos como creemos? El puerto de Maó es otro indicador de que la burbuja se deshincha. Paseen y vean lo que queda de la gastronomía local en este increíble espacio turístico y paisajístico. Entre los mejores locales y los de la cocina popular hay un gran número de chefs y emprendedores que innovan y luchan en este sector. Esperemos que no se tiren un tiro al plato.