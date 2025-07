Hablar en público

Dos leyes han sido promulgadas en relación al discurso público: la ley del silencio y la ley de la duración. La primera es simple, un proverbio chino la comprimió así: «Si tu palabra no es más bella que el silencio, entonces calla». La otra ley se refiere a la duración. Mark Twain cuenta que entró en una iglesia y escuchó el sermón que daba el pastor: «Me quedé boquiabierto por lo bien que hablaba, pensé dar diez dólares al paso del cepillo; pero el pastor siguió hablando y me dije: me estoy cansando, con cinco dólares será suficiente; y el pastor seguía y seguía, cuando terminó me dije: ha sido una tremenda pesadez, no voy a dar nada».

Estudios alemanes más recientes indican que los tres primeros minutos de alocución obtienen un alto grado de atención, que disminuye significativamente en los cuatro minutos siguientes, que prácticamente finiquita a partir de los 7/8 minutos. Añado una cita del político inglés Winston Churchill, que transcribo de una publicación en catalán: «Si se’m permet parlar deu minuts, em cal una setmana per a preparar-me. Si puc parlar una hora, necessito dos dies. Però si el meu temps és il·limitat, puc començar ara mateix». Clara queda la conclusión: toda alocución que aspire al privilegio de ser escuchada y aceptada demanda mucho tiempo previo al que la prepara y poco tiempo al que luego la escuchará.