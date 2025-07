Emiliano García Page tiene uno de esos nombres muy habituales en la política española, donde a un apellido corriente se añade otro más vistoso para que podamos recordar de quién hablamos. Es eso que suele considerarse un hombre gris, sin demasiados méritos o talentos, pero que ha sabido abrirse paso a fuerza de pico y pala dentro del partido. Uno más del numerosísimo elenco nacional de chavales afiliados a las juventudes de su partido que jamás han salido de ahí y han vivido décadas de la teta pública. No cae mal, por calmado y sensato, pero se ha convertido en el grano en el culo de Pedro Sánchez. Porque dice las cosas que piensan Felipe González, Rodríguez Ibarra o Alfonso Guerra, la vieja guardia del socialismo casposo español, a pesar de que generacionalmente está en otro lugar. He querido hablar hoy de él por unas declaraciones que me han dejado perpleja y que muestran a las claras la forma de ver el mundo tan distinta que tenemos unos y otros, a pesar de estar ante la misma realidad. Crítico con la situación de debilidad a la que su secretario general ha llevado al Gobierno, le acusa de «abrir la puerta al saqueo independentista.

A más corrupción, más debilidad y más negocio para los socios», dice. Debería el señor Page revisar las cuentas de su comunidad -Castilla La Mancha- para compararlas con las de Catalunya o Balears. Solo para situarse. Para tener claro dónde está el saqueo. Claro que los independentistas -por desgracia en las Islas no sabemos lo que es eso y así nos va- intentarán sacar tajada de la situación, pero no por afán de saqueo, sino para intentar equilibrar un poco la balanza, que lleva casi medio siglo obscenamente inclinada del lado de los que no avanzan.