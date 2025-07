La luz ostentosa

En un chalé situado en un entorno de ensueño, sus privilegiados propietarios han decidido que eso no es suficiente, han colocado focos para iluminar su riqueza y hacerse notar. Con ellos alumbran las rocas, el mar, la arena, la orilla de cala Pregonda, y esa luz es visible incluso desde Cavalleria, como certifican fotografías tomadas este mismo verano. El paisaje que inspiró portadas de vinilos en los años 70 ahora es el alucinante capricho nocturno de alguien con dinero: hace lo que quiere y su pésimo gusto levanta las quejas de quienes hasta ahora podían disfrutar en esa zona de un oasis de oscuridad. Los efectos de iluminación discotequera chocan con el entorno natural protegido, un área que además forma parte de la Reserva Marina del Norte, afectando a las especies que allí habitan, desorientándolas, cambiando sus ciclos vitales.

Lo increíble es que todo eso sucede en la isla ‘Starlight’, un lugar al que escapar del exceso de luz de las ciudades y realizar un turismo de observación del firmamento.

Está claro que en Cala Pregonda se saltan el reglamento aprobado en 2018 para la protección del medio nocturno. En dicho reglamento ya se marcan con claridad diferentes zonas según su vulnerabilidad y, entre las de máxima protección frente a la contaminación lumínica, están las áreas naturales de especial interés, las de protección costera y espacios de la Red Natura 2000, el trazado del Camí de Cavalls y las calas no integradas en núcleos de población. Por lo visto para aplicar el reglamento y las sanciones que contempla hace falta concretar esa zonificación por parte de los ayuntamientos ¿siete años no han sido suficientes?, y el Consell trabaja para unificar criterios. Pregonda encaja en todos los supuestos y no se hace nada. De qué sirve aprobar reglamentos, distintivos, promocionarlos, si luego no se cumple la norma y quien paga manda, con el beneplácito de nuestras administraciones.