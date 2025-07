Un sanchismo de película

La verdad es que necesitaste una semana para poder digerir y ordenar lo sucedido, por cinematográfico, en el último comité federal del Partido Sanchista. Y es que, para empezar, uno no sabe a ciencia cierta cómo es el protagonista de esa realidad mudada en cinta de cine negro. ¿Qué es The Number One? ¿Un cegato (como el Rompetechos de Ibáñez) que no ve qué y a quién tiene al lado? ¿Un autócrata endiosado? ¿Un narcisista que carece de empatía alguna para con quien no sea él mismo? Para empezar –como en la canción– dirás que, presumiblemente, lo segundo y lo tercero. Pero de lo que no cabe duda alguna es de que este tío es gafe. Lo de Paco Salazar es un claro ejemplo de lo reseñado. Y es que, como en la novela de Agatha Christie «And then there were none» (más conocida como «Diez Negritos»), en la que van progresivamente muriendo los diez invitados a una isla misteriosa, a Sánchez se le van cayendo, uno por uno, sus más íntimos colaboradores, esos a los que, conociéndolos, no conocía…

Lo del Comité tuvo mucho, efectivamente, de cine. Page parecía el Cooper de «Solo ante el peligro» dirigiéndose hacia la sede de Ferraz con sus cartucheras sobre el cinturón. Esas, sin embargo, que nunca acaba por abrir… ¿Y qué me dicen de los tres mosqueteros imputados? Aunque son mosqueteros diferentes –y menos ejemplares y valientes que los creados por Dumas– porque en vez de luchar contra el Cardenal Richelieu están o estuvieron, a su servicio, socavando las bases, lentamente, de vuestro Estado de Derecho. Por no hablar de «La muerte (investidura) tenía un precio» o «Por un puñado de dólares» (votos), magníficos westerns de Sergio Leone… Podríamos añadir un tercero: «Hasta que llegó su hora» (que llegará), del mismo director. Y mientras el ‘presi’ sigue preguntándole a su espejo aquello tan conocido de «dime, dime quién es el más guapo», la inmensa mayoría de españoles (incluidos infinidad de socialistas verdaderos, acongojados) se preguntan Quo vadis, PSOE? Noticias relacionadas ¿Y si dijéramos, de pronto, la verdad? Más noticias relacionadas Entretanto, el Capitán (prietas las filas, No-Dos en color, soldados intentado salvar a Ryan, guiones iterados y redactados por un mismo equipo de fervientes trabajadores ‘Al servicio secreto de su majestad’, vicepresidentas metidas a palmeras o a oradoras a las que no se les entiende generalmente nada) lleva el barco de la nación hacia un The end que, probablemente, no será un happy end, olvidándose de que para tripular una nave, lo primero que se necesita es saber hacerlo. Y más aún si ese navío hace aguas por todas partes como el de «La aventura del Poseidón». Entretanto, también, uno de cada tres niños en España ha cruzado ya el límite de la pobreza, los enfermos de E.L.A. van muriendo desasistidos, los inmigrantes menores no acompañados, en vez de socorridos, son utilizados, políticamente, para castigar a comunidades autónomas no afines, etc… Pero eso se oculta en la bodega del navío y no aparece en según qué informativos… Esos en los que tan solo se muestra un cohete virtual que va falsamente a todo gas y que es de feria barata. Finalmente señalarás que nada de lo escrito en este artículo se refiere al Partido Socialista Obrero Español, al que, muchos, como «En busca del arca perdida», siguen intentando reencontrar y salvar…