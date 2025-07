Cosas de menorquines

Venga, veamos... El sábado día 5 fue día de conmemoraciones y recuerdos. Como cada año, a mediodía del primer sábado del mes de julio, nos reunimos varios amigos en el Jenny de Es Mercadal. Lo hacemos para recordar la mili que nos unió hace ya más de 50 años en el CIR 14 de Palma. Y lo venimos haciendo desde hace décadas aunque por ley natural vayamos perdiendo compañeros con una cierta periodicidad. Este año, el alma de esa reunión anual, Bep Caules de Ciutadella, persona muy conocida por ser un antiguo comercial que se pateaba toda la isla, nos contó su versión sobre la actualidad de su ciudad. Nos puso al día sobre aparcamientos, paradas, dimes y diretes, etc. Recuerdo que Bep, Sampol Piris (exjugador de la Unió) y yo mismo formábamos la primera fila de la formación del CIR por ser los más altos de nuestra Compañía.

También vino a la comida Jaume Prats Ameller (de Ses Fontanilles) quien cada año nos cuenta anécdotas de sus aventuras por Algaiarens y sa Platja des Bot, y, cómo no, del irrepetible Ricardo Squella. Recuerda que en una ocasión la playa estaba repleta de velella, esa medusa que nunca pasa de moda en nuestras costas. Sin más miramientos cogieron un buol y lo rebañaron en el mar capturando varias de aquellas velella. Primero cocieron algunas de ellas y, hervidas, eran pura salmorro pero después las frieron como si de calamares a la andaluza se tratara y eran una delicia. Volaron todas. ¡Ah! Y el agua la guardaron para al día siguiente hacer un arroz. Jaume es primo carnal de Margarita Caules por parte de madre. Es el ciutadellenc más ciutadellenc que conozco.

Otro comensal fue en Ross de Alaior, muy conocido en esa parte de la isla. Durante años tuvo un restaurante en Cala Tirant (Ses platges de Fornells). Actualmente se entretiene en un terreno lleno de limoneros y otras frutas, cuya producción casi no puede recolectar. Este año ha cedido ya más de 1.400 kilos de limones a quienes los usan para hacer granizados en sus locales. Los regala a preu d’amic y se los quitan de las manos. Claro.

También estuvo Rafel Sosa, un cacereño de origen, casado con menorquina, padre de cuatro hijos, que trabajó en la brigada de obras del Ayuntamiento de Mahón. Tiene un huerto en Sant Lluís que monopoliza todo su tiempo. Nos comentó sus conocimientos sobre huertos, hortalizas y plantas varias. Cultiva un tipo de patata que tiene la característica de no crecer debajo de la tierra sino en su superficie. Me he comprometido a ir a verlo. Y cumpliré.

En la comida, siempre en Fornells, recordamos a los fallecidos en los últimos años. Uno fue Paco López del Canadá (Neumáticos Mahón), padre de nuestra íntima y muy querida amiga Mila (gros) que actualmente, y junto a su hermano, lleva las riendas del taller mecánico que con tanto esfuerzo creó su padre. Mila está casada con Vicent Matas (de la saga Matas del Hipódromo), eficaz comercial de Distribuidora Goñalons e inextinguible aficionado a los animales a los que ama de forma apasionada. Tiene un terreno con todo tipo de bichos que más parece un zoo que otra cosa. Una afición cara porque los animales comen cada día.

También recordamos a Rafel de la Rica, casado con Fanny, prima segunda mía, padre de dos hijos, uno de ellos empleado en una bisutería y el otro pintor (de cuadros) profesional que vive de sus obras que vende a diversos países extranjeros. Rafel trabajó en Correos y en sus ratos libres era un gran soldador de bisutería de cuando las empresas sacaban trabajo a las casas. En una ocasión me contó que su abuelo ayudó a montar los cañones Vickers del 38 en La Mola. Era insuperable para contar chistes y anécdotas. Y un gran experto en joc maonès.

Finalmente también recordamos a n’ Àngel ‘Es Roig’ de Sant Climent. Vivía en Es Camí de sa Forana junto a su hermano n’Sbert, otro personaje muy popular en Sant Climent. Alguna vez he comentado la amistad que unió a n’Àngel con Llorenç de Montplé y con Biel de Mussuptà. Participó en un concurso de televisión y ganó una buena cantidad de millones, lo que hizo que durante un tiempo le llamaran es millonari.

La ‘mili’ construyó amistades per sempre. ¡Cuánto bien haría hoy a tantos chicos que no tienen las referencias claras! Una de las principales características de nuestra Roqueta es la debilidad del elitismo social. Afortunadamente todos nos hacemos con todos. La diversidad de gentes es lo que conforma la cultura popular, esa que nace del pueblo. Es la que me interesa mientras que la pretenciosa la dejo para los necesitados de elogios. Lo digo en un día d’estiu rigorós.

Notas:

1- España se ahoga entre la corrupción y la prostitución. Y el chantaje nacionalista. ¡Pues vaya plan!

2- Entusiasmo estruendoso en los diputados del PP cuando Feijóo recordó los conocidos negocios de sexo remunerado del suegro del marido de Begoña.

3- ¿Se puede ir de feminista cuando un proxeneta te financia?

4 - Felicidades a Toni Pons Pons, Premio de Turismo Juan Gomila Borrás 2025.

5- Enhorabuena a Óscar Sbert por su «Vocabulario Castellano-Menorquín», gran aportación a la cultura de la isla.

6- Rafael Timoner inaugura su obra ‘Seven Lights’ en la Isla del Rey. Este sábado 19 de Julio a las 20 h.

7- Diez millones de votos son hoy una entelequia, una aspiración, mientras que los 3 millones de Vox son una realidad... Feijóo en el Congreso del PP: «No hay vetos a Vox».