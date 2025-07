Platges, turistes i molts cotxes

La sensació que els cotxes ens envaeixen crec que és generalitzada. De moment només se salva es Born, malgrat que més d’un enyora que la plaça de Ciutadella es converteixi cada estiu en una ratera.

El canvi de model turístic ha empès els visitants a dependre més del cotxe. Lluny queda aquell turista que els anys vuitanta i noranta venia a Menorca pel temps assolellat i el màxim que feia era moure’s de la piscina de l’hotel a la platja que tenia més a prop. Fa uns anys que ja venem la Menorca de postal, amb els encants d’una Illa natural amb un ric patrimoni. I el turista que ens visita vol anar a com més platges verges millor, fer un tros de Camí de Cavalls i visitar algun poblat talaiòtic, que per açò som Reserva de Biosfera i Patrimoni Mundial. I per fer tot açò es necessita un cotxe.

I així estem, vivint en una illa amb 100.000 habitants que durant la punta d’estiu pot arribar a tenir més de 120.000 vehicles que roden per les carreteres i els pobles de Menorca. L’any passat vam batre rècord del que es coneix com a pressió humana. En un mateix dia d’agost hi va arribar a haver 232.166 persones. Si es té en compte que la punta de vehicles de l’estiu passat fou de 122.170, ens surt una mitjana d’un vehicle per cada dues persones, incorporant fillets, gent gran i persones que ni tan sols tenen el carnet. Una barbaritat.

El Consell està decidit ara a posar un cert límit a tot aquest desgavell. L’estudi que ha encarregat per justificar aquesta limitació estableix un màxim de 120.000 vehicles, que ve a ser el topall que ja registram ara mateix. Sembla que aquest límit es posa més bé per dir que han fet alguna cosa (ja que la limitació gairebé es notarà a curt termini) o, per ser positius, perquè en el futur la cosa no se surti de mare. La idea del Consell és que aquesta mesura entri en vigor l’estiu que ve. Si es té en compte els lents temps de l’administració, és difícil que l’estiu de 2026 estigui en marxa, i per tant pugui ser una realitat ja el juny de 2027, dies després de les eleccions.