Ja feim tard

Formentera disposa des de 2019 d’una llei que els permet limitar cada any l’entrada de vehicles a l’illa. Menorca també té aquesta eina des del mes de febrer de 2023, fa més de dos anys, quan es va aprovar la Llei Menorca Reserva de Biosfera.

De fet, formant part de l’equip de govern del Consell, Més per Menorca ja va encarregar els estudis necessaris per poder aplicar aquesta mesura el mateix estiu de 2023.

Basta consultar l’hemeroteca per comprovar que en aquell moment alguns dels socis de govern van considerar que s’anava massa ràpid i en van frenar l’aplicació immediata.

Així, mesos enrere ja havien posat en perill la tramitació i l’aprovació de la mateixa Llei de Menorca Reserva de Biosfera, i si no hagués estat per la fermesa de Més per Menorca, avui en dia probablement ni tan sols tindríem llei.

De tothom és conegut com van anar els resultats electorals a Menorca, i que l’equip de govern actual ha passat per diverses fases. Primer van negar l’evidència, menystenint els estudis encarregats que ja indicaven clarament un excés de vehicles damunt l’illa en temporada alta.

Després han anat procrastinant encarregant nous estudis i posant en dubte que a Menorca fos necessària cap mesura, mentre els seus companys de partit d’Eivissa i de Mallorca, feien passes per implantar aquestes mesures a les illes vesines, on encara no tenien una normativa que els ho permetés.

Ara, tothom s’apunta al carro. El PSOE presenta mocions als ajuntaments per urgir a implementar aquestes mesures. Fins i tot en redacten un reglament! Benvinguts al club! La mateixa determinació hauria convingut un parell d’anys enrere…

I el PP, sobrepassat per les evidències, ara anuncia els resultats del nou estudi. Dos anys «estudiant» per arribar al que ja sabíem! Promet mesures molt tímides, gairebé irrellevants. Ep, però sense frisar, no ens precipitàssim… que ara han de pensar com fer un reglament que pot estar entre 6 i 12 mesos, i ja entrarem en plena campanya preelectoral. Al ritme que van, ja haurem anat de Ciutadella a Maó i haurem tornat moltes vegades tot i la saturació.

Uns veim i deim clarament que feim tard, altres opinen que mai no és tard, altres que més val tard que mai… Jutgin vostès mateixos.