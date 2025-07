Menys i menys aigua

El diari d’aquest dilluns ens advertia per un costat de la cada vegada més gran dependència de la nostra economia al turisme.

Cal recordar que la indústria turística a gran escala és insostenible? I què Menorca Reserva de la Biosfera està obligada a ser exemple de sostenibilitat? Un escandalós incompliment.

Entre altres coses perquè la massificació turística comporta un consum excessiu d’aigua.

Doncs ens recordava dilluns el diari que només en un mes, en aquest mes de juny, les reserves d’aigua han baixat del 48 per cent al 42 per cent. Una davallada històrica. Mai els aqüífers havien estat tan avall. Fa 10 anys les reserves estaven al 71 per cent. En 10 anys hem consumit un 30 per cent. Una temeritat aclaparadora.

Srs. responsables polítics que no veuen el que està passant?

Estem esgotant els aqüífers i cada vegada tenim més turistes? No és una insensatesa? I cada vegada més entrada d’aigua salada en les nostres reserves del subsol. Sense aigua res funcionarà. Passarem molta pena.

Per favor siguin valents!

Cal regular ja l’entrada de turistes i diversificar l’economia. Cal implementar mesures dràstiques d’estalvi. Prou gespa. Prou piscines. Només l’evaporació de les 11.000 piscines damunt la nostra illa «rodejada de mar» és equivalent al consum d’aigua d’una població com es Castell. Una brutalitat! Cal obligar a tapar les piscines quan no s’emprin. Cal imposar comptadors d’aigua telemàtics per control del malbaratament en rústic també impressionant.

Siguin sensats i sobretot valents.

Hem de cuidar el futur dels nostres descendents però també el nostre. Ho hem de fer. Gràcies.