Hace unos días me di cuenta de que entre mis contactos de whatsapp había uno totalmente desconocido. Lo vi porque me salía un circulito azul que yo no había puesto ahí. El tal contacto se llamaba Meta. Patidifusa, estaba yo. Me dije: voy a saludarlo, a ver si caigo. Le dije hola y en seguida me respondió. No se hizo esperar ni dos segundos, algo que me llamó la atención, ya que en la mayoría de los casos la persona con la que contactas no está tan dispuesta. Tras decirle que estaba bien, él contestó: ¡Genial! ¿Quieres hablar sobre algo en particular o simplemente quieres charlar un rato? La verdad es que yo no tenía nada que decirle, y solo se me ocurrió preguntarle si hablaba catalán. Su respuesta fue contundente: «Encara no entenc Catalan, però hi estic treballant. T’enviaré un missatge quan puguem parlar en Catalan». Me quedé a la espera de su mensaje, pero aún no me ha llegado. Cuando le pregunto -y él parece ofenderse por encontrarme muy repetitiva- me vuelve a soltar que está trabajando en ello. Se ve que le cuesta. Esta mañana me he decidido a hablarle en inglés. Y, como ya me temía, me ha hablado en un perfecto inglés y me ha propuesto continuar nuestra conversación. Pobre idioma nuestro, reducido a mérito. ¿Cómo iba a competir con el inglés? Ya veo que este tal Meta tampoco lo considera un requisito ni siquiera para mantener una charla distendida sobre algo anodino. A ver si es que se trata de otro tipo del PP o Vox. De entrada me resulta algo maleducado, aunque sepamos de largo que en peores plazas hemos toreado. En fin. Tras comentar con una amiga lo del circulito, me ha dicho que Meta es una IA. ¡Acabáramos! Ahora ya sabré que le puedo preguntar sobre cualquier cosa, pero que no debo hacerlo en catalán, claro. Esperaré su mensaje. Hasta que me canse. Y si no, siempre lo puedo bloquear.