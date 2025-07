Fa feredat

A quí emprem la variant dialectal menjant-nos la e. Diem «fa fredat» quan una cosa fa por, espanta, causa commoció, impacta per la seva quantitat, o grandària: amb el canvi climàtic les tempestes fan fredat! També per realçar, donar importància, èmfasi a una afirmació: fa fredat! a Maó encara no han arranjat el problema de l’aigua.

Ha fet deu anys que en un antic convent irlandès van trobar una fosa amb 796 nadons i fiets. Els resultats de les excavacions en aquest centre d’acollida religiós per a mares fadrines entre 1925 i el 1961, fan escarrufar i gelen la sang. Fa fredat pensar la situació de desgràcia i calamitat més absoluta d’aquelles dones i com encara va empitjorar amb la mort dels infants per malaltia o desnutrició.

Fa fredat, estamordeix i posa els cabells de punta, saber que Rússia retorna a la línia de foc expresoners de guerra intercanviats amb Ucraïna, militars que durant dos anys de captiveri han patit tortures i abusos, molts tenen ferides que han cicatritzat sense atenció mèdica. En tost d’enviar-los cap a casa seva els reintegren al front. Fins que es cancel·li l’ordre de mobilització són esclaus del govern i enviats una altra vegada a primera línia... fins a morir?

A ca nostra impressiona, fa fredat, un ca de St.Tomàs, els accidents a les carreteres, les baralles multitudinàries, els preus del lloguer i de les cases, el deteriorament de s’Albufera i del medi natural, el caramull de caravanes que et trobes per tot i que els dormilegues del Consell no facin una normativa o veure la quantitat de persones grans que viuen sotmeses a una soledat no desitjada...

Fa fredat veure «quadrilles» brindant llenya amb garrots a les mans. La il·limitada sang freda amb què Vox dispara les mentides i enganys que esgavellen a joves i no tan joves al mòbil, única font d’informació i formació.

Preocupant i temible que persones de dretes amb criteri, que «saben amb quina mà es senyen», alguns uniformats, no mostrin el seu desacord amb farses com les que han motivat els esvalots de Torre-Pacheco, que un dia acabaran molt malament.