¿Hasta cuándo tanta ignorancia?

Creo estar en lo cierto cuando digo que el mundo en el que se supone debemos convivir en armonía con todos los pueblos, está totalmente cayendo al precipicio del odio, la mezquindad, la queja (injustificada), la mentira y la ignorancia, este último, el peor enemigo de la ciudadanía. Así se plasmó incluso en aquella ya muy lejana revolución francesa, un pueblo que no tiene el mínimo conocimiento sobre su pasado no puede construir el presente y mucho menos pavimentar el camino hacia el futuro que desea para la posteridad.

Ya lo decía Julio Sosa en la extraordinaria pieza musical tanguera «Cambalache», «hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio o chorro, pretencioso, estafador», parece que ya da igual todo, porque las buenas formas están desactualizadas y debemos ser lo más crudos e insolentes para herir al otro. Miren a los «líderes» mundiales, Milei, Trump, Putin, Netanyahu y un largo etcétera que prefieren mil veces insultar a sus propias naciones y para colmo decir que todo es culpa del otro, ellos son la reencarnación de Juan el Apóstol, por lo tanto, que nadie dude de ellos, así maten de hambre, guerra, opresión e incultura a sus esclavos (el pueblo), estos personajes dignos de un poema macabro -pero majestuoso- de Edgar Allan Poe.

Empecé el artículo con una pregunta que llevamos mucho tiempo haciéndonos a nosotros mismos, ¿cuánto más tendremos que esperar a que la humanidad deje de estar a la defensiva e intentando separarse porque el otro es alto, flaco, zurdo, budista, oscuro o claro? «Estamos en 2025» escucho constantemente, aún más con los sucesos de Torre Pacheco, demostrando que ahí estarán las pirañas del lado extremo derecho del río Amazonas esperando ansiosas para devorar y tergiversar cualquier testimonio coherente y así tener el argumentario perfecto para los comicios electorales que vengan, que no es complicado intuir; Deportaciones, deportaciones y otra deportación por si acaso, asi se saca el país adelante. ¡Qué fácil es ser extremista! ¿no?

Como he dicho, estas situaciones nos dejan a la vista un panorama muy desalentador y que es casi para salir corriendo y dejar todo atrás, pero creo que debemos en vez de escapar del problema, afrontarlo desde donde podamos, si no estaremos pronto viendo como vuelve a estar de moda el apuntar a todos los que no cabemos en la España «Una (monótona), Grande (para los tiranos) y Libre (oprimida)». Todavía tenemos tiempo para prevenir esto.