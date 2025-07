No sé cómo

Pero debería hacerse, alguien debería tomar cartas en el asunto para evitar que caigan en la normalidad actitudes que no lo son. Porque a algunos les gusta moverse en esa fina línea que separa lo prohibido de «es que no lo sabía» o lo que es peor, actuar a sabiendas de que no lo estás haciendo bien. Hace unos pocos días aparecía en una de las páginas de «Es Diari» la foto de una tienda de campaña aparcada en las dunas protegidas de Sa Mesquida. No tuvieron mal gusto para su elección, una bonita playa, rodeados de vallas que les daba como ciertos aires de posesión, encantadores atardeceres y amaneceres y se me olvidaba algo también importante, gratis, totalmente gratis.

Y aunque es cierto ese dicho nuestro de que una flor no fa estiu, también lo es que muchas pueden llegar a convertirse en una especie invasora. No olvidemos que las redes sociales son auténticos escaparates de nuestro entorno y que un hecho como el mencionado, podría convertirse en una masiva invitación para actuaciones semejantes. Tenemos en nuestra Isla lugares acondicionados para acampar. No molestarse en localizarlos y hacer suyos espacios protegidos, no nos lleva a un turismo que nos conviene sino más bien a todo lo contrario. Tenemos la obligación de proteger lo nuestro antes de que sea demasiado tarde.