Que entre las pancartas que se exhibieron en la manifestación feminista...

QUE entre las pancartas que se exhibieron el viernes en la manifestación feminista de Maó se leyeran mensajes como «Machirulos dimisión, cansáis un cojón», «Pezón que no vende en el mercado, lo censura el patriarcado», «No soy un perro, no me silbes», «Tus machismos me dan (patri)arcadas», o «Sigo flipando por tener que protestar por esta puta mierda».

QUE Catalina Marquès Pons, madona del lloc s’Ullastrar, vaya a explicar su experiencia como mujer payesa en la presentación de «Llocs i pagesos II» el próximo jueves en Alaior.

QUE la consellera Aurora Herráiz no asistiera a la Junta Insular del PP-Menorca en la que fue elegida candidata al Senado al encontrarse en Madrid, donde conoció la decisión.

QUE otra de las consecuencias de la huelga feminista del viernes fuera que ayer sábado no se publicase, como es habitual, la edición ordinaria del Butlletí Oficial de les Illes Balears.