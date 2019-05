QUE la aparición de gallos y gallinas silvestres sea cada vez más frecuente en varios puntos de la Isla, pese a los esfuerzos por reducir su población. En este caso, este gallo pasea sus plumas por la playa de Es Grau, coincidiendo con la llegada de los primeros turistas de la temporada. Una imagen muy exótica, que ya no es tan inhabitual.

QUE la exconsellera popular Marta Vidal replicara a Antoni Camps en el debate del Ateneu por comparar Menorca con Malta sobre masificación y la Playa de Palma con el PIB de Menorca.

QUE el candidato de Més Josep Castells tomara buena nota de los datos que aportó ayer el sociólogo Gonzalo Adán en el encuentro que mantuvo con el Cercle d’Economia de Menorca.

QUE el CIS no diferencie los diputados de Més per Menorca en el Parlament de los de Més per Mallorca, cuando se trata de dos opciones políticas distintas con candidaturas propias.