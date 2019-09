QUE entre las pancartas que se exhibieron el viernes en Maó durante la manifestación por el clima se pudieran leer mensajes curiosos como «Fuck me, not the planet» o «Tu chuletón causa deforestación», junto a otras peticiones para que los políticos sean veganos, una muestra de que reivindicación y creatividad pueden ir de la mano.

QUE durante la jornada de ayer se disputase en el campo de golf de Son Parc el «III Memorial Alfonso Mas» en recuerdo y homenaje al abogado menorquín fallecido en 2017 a los 61 años.

QUE el Govern dé marcha atrás y finalmente exija la titulación de catalán para ser director del Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears tras recibir críticas de sus socios de Més.

QUE la concejal del PP-Es Castell Matilde Mamajón corrija a Jaime Fedelich sobre por qué había botellas de plástico y no jarras de agua en el último pleno: fue un descuido de un trabajador.