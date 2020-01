QUE la propietaria de una mercería del centro de Ciutadella saliera al encuentro de una clienta que se había dejado por error 50 euros en el establecimiento. A pesar de que la mujer había partido en bicicleta, la dueña de la tienda le pudo dar alcance para devolverle el billete. Un buen ejemplo de la relación de confianza que caracteriza el comercio de proximidad.

QUE el director de la Oficina Anticorrupció que investigará el cobro del plus de los altos cargos del Govern sea el cargo público con mejor sueldo de la Comunidad: unos 100.000 euros al año.

QUE el diario digital «El Nacional» publicase ayer una noticia con este titular: «Els dos llocs

dels Països Catalans que has de visitar, segons The New York Times: Menorca i la Vall d’Aran».

QUE ante la diversidad de informaciones que circulan se haya tenido que aclarar que las fiestas de Lluçmaçanes de este año serán del 8 al 10 de agosto y las de Sant Climent del 22 al 24.