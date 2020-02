QUE en el tramo de Son Saura del Camí de Cavalls, que discurre paralelo a la playa, no esté permitido el paso de los caballos, puesto que se ha instalado una pasarela para proteger las dunas. Algunos jinetes dicen que no es la única zona de la ruta de 185 kilómetros por la que no pueden pasar, y creen que habría que habilitar trayectos alternativos.

QUE la empresa italiana que en su día vendió los ficus de Camí des Castell al Ayuntamiento sirviera unos árboles distintos a los contratados, según desvela Joan J. Quetglas.

QUE los voluntarios de la Illa del Rei dedicaran el domingo una cariñosa despedida a Olivia Perrier que deja Menorca para regresar a la isla de Tahití, en la Polinesia francesa.

QUE los alcaldes del PP José Luis Benejam y Antònia Camps no participaran en la comparecencia conjunta que hizo Susana Mora después de la reunión sobre la polémica de los menores.