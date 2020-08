QUE la mascarilla no sea la única indumentaria obligatoria para la gente que pasea por una vía pública. La imagen corresponde a una mañana de esta semana en el centro de Maó, en la plaza Constitució. Las ordenanzas obligan a vestir de una forma adecuada, no se permite pasear en bañador y sin una camiseta, ya que no se trata de una lugar de playa, sino un centro urbano, con normas que obligan a todos.

QUE ayer Menorca volviera a ser la primera zona de España en ver salir el sol, tomando así el relevo de Cap de Creus, con quien la Isla comparte la marca de «el primer sol de España».

QUE el conseller Miquel Àngel Maria, tan crítico con algunos periodistas, considere en cambio que Mònica Terribas dio en Ciutadella una «lección magistral de ética y honestidad» en la profesión.

QUE el Ministerio de Agricultura publique un estudio de gran trascendencia: el consumo de helados en Balears ha crecido un 18 % hasta el mes de mayo, con un consumo de más de 4 kilos por persona.