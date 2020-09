QUE la ONCE dedique su cupón del 7 de septiembre a las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia, el año en que no se van a celebrar por causa del coronavirus. Se van a repartir más de 5 millones de cupones con la imagen del jaleo de las fiestas de Maó. Josep Vilaseca, delegado territorial de la ONCE, y el director insular, Borja Rodríguez, presentan el cupón con el alcalde Héctor Pons.

QUE en el debate sobre las estrategias turísticas de futuro, organizado por el Govern y Exceltur, participen empresarios de Mallorca y Eivissa y no haya sido invitado ninguno de Menorca.

QUE la Federació de Pares i Mares de Mallorca critique la «confusión y falta de concreción» de la Conselleria de Educación y le exija 12 condiciones «imprescindibles» para empezar el curso.

QUE una doctora del ‘Mateu Orfila’ riña a un grupo de personas que no llevaban mascarilla en la terraza de un bar y les acuse de mantener entre ellas una «distancia de barbacoa».