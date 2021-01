QUE la ola de frío que los Reyes han traído a Menorca todavía no haya permitido jugar con la nieve, aunque el hielo ya sirva para poder ejercitar la imaginación más lúdica, como este caso, escribiendo sobre la luna helada de un coche el registo de la temperatura del día festivo. Son días para abrigarse y no salir de casa, lo que ayuda a no propagar el virus.

QUE el economista menorquín Guillem López Casasnovas dijera en «Els matins» de TV3 que «la Generalitat no tiene un problema de tesorería sino de capacidad de gestión pública».

QUE el Consell asegure que dejar subir a los talayots a los voluntarios que participan en la encendida de bengalas de este sábado no los daña porque se trata de una acción puntual.

QUE la crisis social y económica que ha provocado el coronavirus haya liquidado las rebajas, que ya estaban en vías de extinción. Ahora las rebajas y descuentos se ofertan todo el año.