QUE 16 mujeres de la sección de marcha nórdica de Menorca en Kayak participaran el sábado por la mañana en la carrera virtual Lilaton, por la que recorrieron cinco quilómetros a beneficio de la campaña We Are Like You, que pretende dar a conocer y denunciar la situación de las mujeres africanas que sufren una enfermedad mental. Aseguran que fue un éxito.

QUE el turoperador británico Jet2.com haya elegido una fotografía del parque acuático de Biniancolla para promocionar en sus redes sociales el inicio de las ventas para el verano de 2022.

QUE el Govern haya puesto al frente de la Dirección General de Energía a un psicólogo afiliado a Podemos, José Guillermo Malagrava Rigo, mientras que su predecesor en el cargo era ingeniero.

QUE el bar del Casino 17 de Gener de Ciutadella pusiera un poco de humor al Día de la Mujer con esta frase en la entrada: «Por muy gallo que sea el gallo, la gallina siempre será la de los huevos»