QUE las gaviotas de Fornells aprovechen los restos de comida de los restaurantes para alimentarse y que su hambre pese más que la presencia de los humanos, que ya no les asustan. La apertura de locales de restauración, con todas las limitaciones por la covid, es una buena noticia también para ellas. Su voracidad no tiene nada que ver con el inicio de la veda de langosta, a partir del día 1 de abril. No son tan sibaritas.

QUE Iñaki Gabilondo haya contactado con Risto Mejide para explicar que viajó a Menorca entre el 25 y el 31 de marzo, con motivo justificado, por lo que no incumplió el cierre perimetral.

QUE el Govern y los cuatro consells tengan previsto gastarse 120.000 euros en la elaboración de la «Encuesta a la juventud de las Illes Balears», de los que la institución menorquina aporta 4.684,16.

QUE el Sábado Santo no llegasen a Menorca ejemplares de los diarios editados en la Península, motivo por el que el único rotativo a la venta y que se distribuyó en la Isla fue MENORCA • «Es Diari».