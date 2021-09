Que vecinos de Cala Molí hayan denunciado esta barrera...

Entre els nous terratinents de #Menorca, hi ha qui es pensa que pot fer obra i posar unes barreres per fer-se una terrassa privada a la mar.

Idò no... Aquest mirador sempre ha estat públic i molt gaudit pels veïns de Cala Molí.

El recuperarem, altius i cretins senyors de merda! pic.twitter.com/dVXlvB4oa3