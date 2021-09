Que el medio centenar de participantes de la concentración nacional...

QUE el medio centenar de participantes que se dieron cita el pasado fin de semana para celebrar la octava concentración nacional de motos Bultaco Tralla 101 se las ingeniaran para diseñar un recorrido de 231 kilómetros por las carreteras menorquinas, 130 el sábado y 101 el domingo. La Isla no será muy grande, pero no hay limitación que la imaginación no pueda suplir.

QUE el ranking de la revista «Forbes» que sitúa a Francina Armengol como la presidenta autonómica peor pagada no incluya el dinero que percibe por las dietas del Parlament.

QUE Balears vaya a recibir 294.000 euros procedentes del dinero y los bienes decomisados a narcotraficantes en España para financiar programas de ayuda contra las adicciones.

QUE un usuario se queje de que las visitas guiadas al Llatzeret y la Cova de s’Aigua, cedidas por el Consell a una empresa privada, no se puedan reservar específicamente en catalán.