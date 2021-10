QUE desde la Fundació per a Persones amb Discapacitat hagan gala de que les agrada que las tradiciones con más arraigo no se pierdan, y para ello aportan su grano de arena durante estos días elaborando y consumiendo sus propios bunyols de Tots Sants. Hacerlo es hablar de Menorca, aseguran, a la vez que invitan a no dejar de celebrar las citas importantes del calendario «con costumbres y estimando nuestras raíces».

QUE sea difícil seguir la cuenta de convenios y protocolos que han precedido la licitación de proyectos como el Conservatorio o la Escuela de Adultos de Maó, que a día de hoy siguen estando pendientes.

QUE Mabrian Technologies, la empresa menorquina dedicada al análisis de datos de los destinos turísticos, haya suscrito un acuerdo con Basquetour, el ente público de promoción de todo el País Vasco.

QUE el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía que dirige el mallorquín Joan Groizard

se haya sumado a las voces en contra del cambio de hora, asegurando que el ahorro logrado es ínfimo.