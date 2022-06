QUE Susana Mora, presidenta del Consell, cumpliera el jueves 40 años, una celebración que compartió en las redes, a través de las que recibió más de cien felicitaciones. En su mensaje, destacó que llega a esa edad con buena salud y rodeada de las personas que quiere. Además se mostró agradecida a la vida «pel que m’ha donat, pel que he viscut i per tot el que he après». Muchas felicidades.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Susana Mora Humbert (@susana_morahumbert) QUE las carotes de Sant Joan fueran de una madera más gruesa que en los últimos años, lo que hizo más difícil que se rompieran y, al conseguirlo, que los trozos fueran más grandes. QUE Antoni Fullana, caixer capellà, que no pudo participar en la qualcada, además de acudir a la Missa de Caixers con mascarilla, también estuviera en el darrer toc, a las 5.45 de la madrugada. QUE un vuelo de TUI Fly procedente de Munich registrase el jueves un retraso de 11 horas y 39 minutos:tenía previsto llegar a las 8.05 y lo hizo a las 19.44 horas.