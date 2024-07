QUE unas 120 personas disfrutaran el viernes, sentadas en la arena de la playa de Cala en Porter, de la proyección en versión original de «Indiana Jones y el Dial del Destino», en una pantalla gigante instalada por el Ayuntamiento. El ciclo de Cinema d’estiu en esta zona turística continuará hasta el mes de septiembre con otros tres títulos.

QUE el ex coordinador de Més per Menorca, Josep Juaneda, no asistiera ayer a la asamblea y tampoco se haga referencia a su labor en la breve nota de prensa, sin opción a declaraciones.

QUE Juana Mari Pons Torres entrara en el Ayuntamiento en 2009 tras la dimisión de Brondo por la amenaza de una moción de censura y ahora deba dejar la alcaldía por otra moción de la izquierda.

QUE la diputada de Podemos Cristina Gómez ofreciera la rueda de prensa sobre vivienda ante un piso de la Esplanada de Maó que debería estar vacío pero que está okupado.