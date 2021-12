El motivo por el que Samantha Hudson lleva tatuado a Arturo Valls en el trasero

Samantha Hudson es toda una caja de sorpresas y esta semana ha hablado en Lecturas sobre uno de sus tatuajes más sorprendentes: la de Magaluf luce desde el año 2019 el nombre de Arturo Valls en el trasero. La propia artista compartió una fotografía del tatuaje, escrito en negro con letras mayúsculas, en sus redes sociales y lo definió en aquel momento como un «acto protesta». Ahora, dos años después, ha aclarado en la revista por qué escogió al presentador para estar de forma permanente en su piel. «Fue lo primero que se me pasó por la cabeza. Fue a las dos de la tarde, antes de ir a comer», ha asegurado en la publicación.

Pero como ocurre con todos los tatuajes, Hudson se vio «obligada a dar una explicación». La cantante decidió contestar cada vez que le preguntaban que se lo había hecho por su madre: «La mejor opción era ir de modesta y humilde y honrar a tu maravillosa madre y decir que te lo has tatuado porque le gusta». Pero este no es el único tatuaje que tiene sobre su piel: la mallorquina también lleva un Shrek en el culo y, además, tiene escrito en el pubis 'Samantha'. «Por si se me olvida mi nombre», ha bromeado en el mencionado medio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Samantha Hudson (@badbixsamantha)

Este mismo jueves el Ajuntament de Palma ha confirmado que Samantha y Rels B actuarán en las fiestas de Sant Sebastià 2022. El portavoz del Ayuntamiento de Palma, Alberto Jarabo, ha señalado que son «dos mallorquines con una proyección nacional e internacional muy importante». Además, el próximo 19 de diciembre se estrenará en Atresplayer el especial de Navidad de la joven. El proyecto, a cargo de Javier Calvo y Javier Ambrossi, tiene el objetivo de «derribar barreras». Como en el cuento de Navidad tradicional, Hudson recibirá la visita de tres fantasmas que le harán recordar quién fue, quién es y quién puede llegar a ser. Una historia adaptada a la actualidad y que, tal y como promete, será «un contenido insólito en nuestro país».