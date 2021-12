La emotiva felicitación de Charlene de Mónaco a sus hijos por su cumpleaños

Charlene de Mónaco tiene muy presentes a sus hijos y en este día tan especial, el de su cumpleaños, les ha querido felicitar a través de sus redes sociales. Los pequeños han cumplido este viernes siete años y la princesa les ha dedicado unas bonitas palabras: «Feliz cumpleaños mis bebés. Gracias a Dios por bendecirme con tan maravillosos niños. Me siento realmente bendecida. Con amor, mamá», ha escrito en Instagram. Este es el primer aniversario que los mellizos pasan sin su madre, una ausencia que seguro marcará la celebración de este año.

Desde el mes de noviembre Charlene se mantiene alejada de la vida pública para poder recuperarse de su agotamiento tanto físico como mental tras haber estado medio año atrapada en Sudáfrica por una infección de oídos, garganta y nariz. Aunque la Casa Grimaldi no ha querido dar datos al respecto, distintos medios han indicado que la sudafricana se encontraría en Paracelsus Recovery de Zúrich, un centro para tratar adicciones, trastornos alimenticios y diferentes tipos de problemas que atañen a la salud mental.

Esta misma semana el padre de la exnadadora, Michael Wittstock, ha hablado sobre cómo él y su mujer han vivido la enfermedad de su hija, que tuvo que ser intervenida en hasta tres ocasiones. En el medio sudafricano You ha mostrado su pesar por no haber podido estar con ella en los momentos complicados. Wittstock ha justificado que tanto él como su esposa, al formar parte del grupo de riesgo del coronavirus, temían poner en peligro tanto su salud como la de su hija y por este motivo decidieron no viajar a Sudáfrica.

Lo cierto es que a día de hoy hay un gran interés por todas las informaciones relacionadas con la princesa. Uno de los últimos rumores que ha salpicado a la mujer de Alberto de Mónaco ha sido su relación de amistad con el multimillonario Vladislav Doronin, exnovio de Naomi Campbell. El medio británico Bild ha asegurado que se conocen desde hace años y que se ha podido ver al magnate ruso en las inmediaciones de la clínica. Es más, existen fotografías del año 2011 en las que aparecen los dos acompañados por la supermodelo.