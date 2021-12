Ainhoa Arteta reaparece visiblemente recuperada

Ainhoa Arteta ha reaparecido visiblemente recuperada. La cantante María José Montiel ha compartido este viernes unas imágenes en su perfil de Instagram en las que se puede ver a la artista muy sonriente en Berlín. Junto a las instantáneas, la amiga de la vasca ha escrito unas bonitas palabras: «Qué estupenda, guapa y recuperada estás ya. Mil gracias de corazón por ese Belén tan maravilloso, pero sobre todo por estos momentos de sincera amistad, confidencias y cariño».

Una publicación a la que la soprano ha contestado con un mensaje de cariño: «Que bien reencontrarme con vosotros y como si no hubiera pasado el tiempo. Lo que une los camerinos no lo separa nadie. Por tiempo que no nos veamos como digo siempre todos pasamos por las mismas tormentas y bellas puestas de sol». En las fotografías publicadas Ainhoa aparece disfrutando de los mercados navideños y de la gastronomía alemana. «Nos vemos en enero», ha escrito Montiel en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de María José Montiel (@mariajosemontiel_mezzosoprano)

Hace un mes la artista aplazó un año su actuación en el Teatro Cartuja Center de Sevilla. En un comunicado emitido por el teatro, se indicaba que la recuperación de la soprano continuaba «desarrollándose satisfactoriamente» pero que había decidido llevar a cabo la suspensión «por el alto nivel de exigencia artística con la que la soprano aborda cada uno de sus proyectos». Arteta ha vivido un verano difícil: en el mes de agosto tuvo que ser ingresada por una sepsis derivada de un problema renal y en septiembre sufrió un infarto que provocó que le amputaran varios dedos.