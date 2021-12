Joaquín Prat, premiado en la Lotería de Navidad

Joaquín Prat ha sido este miércoles uno de los premiados de la Lotería de Navidad. Aunque la cantidad que ha ganado no es muy grande, ha querido compartir con la audiencia su felicidad: «Me han tocado 600 euros». El periodista, que estaba presentando en directo El programa de Ana Rosa, ha bromeado con 'suerte': «Afortunado en el juego, desafortunado en amores». Una frase que este año cobra más sentido que nunca, ya que en el mes de septiembre saltó la noticia de que el periodista y Yolanda Bravo se separaban tras 12 años de relación y un hijo de 6 años en común.

A su compañera en el magazine matinal, Patricia Pardo, no le ha ido tan bien. A pesar de que llevaba como mínimo ocho décimos, la fortuna no ha estado de su lado. Eso sí, ha asegurado que estaba «muy feliz» porque el premio Gordo ha salido en su franja de programa. Pardo, además, ha aprovechado este día tan especial para mandar un mensaje de cariño a Ana Rosa Quintana, que está luchando contra un cáncer de mama. «Hoy que estamos más en familia echamos más de menos a Ana Rosa. Un besito enorme», ha dicho su sustituta.

El presentador se reincorporó el pasado lunes a su puesto de trabajo tras haber haberse contagiado de la COVID-19. Joaquín quiso explicar a los espectadores de Cuatro al día su dura experiencia y señaló la importancia de la vacunación. «He estado jodido tres días, más bien, me atrevería a decir bien jodido, sobre todo por las noches», comenzó en su discurso. «He aprendido varios casos: yo no soy partidario de la vacunación obligatoria, pero sí he aprendido que de no haber estado vacunado, no habría estado jodido en mi casa, habría estado en un hospital», indicó.

Joaquín será el encargado de presentar los programas especiales de Nochebuena y Nochevieja de Telecinco. Este año estará acompañado por Lara Álvarez, que sustituirá a Paz Padilla tras ocho años copresentando estos especiales.