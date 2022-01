Rocío Flores revela el problema de salud que padece

Rocío Flores, que se ha convertido en toda una influencer, ha confesado este domingo a través de las historias de Instagram que sufre importantes dolores de cabeza: «Hoy me levanté con migrañas/jaqueca (aun no sabemos qué es) tengo que ir a hacerme varias pruebas. Necesito estar a oscuras y sin ruidos». Por culpa de esta dolencia, la joven pasó un día complicado: «Estoy viva familia, estoy un poco mejor y ya al menos puedo estar con luz. Llevo todo el día off total».

La hija de Rocío Carrasco aprovechó la ocasión para pedir consejos a sus seguidores, que le han recomendado desde probar con el Reiki hasta aplicarse calor en las cervicales e incluso reducir el consumo de chocolate. Eso sí, parece que el consejo que más le ha gustado es el de hacerse el conocido como 'piercing de la migraña' (en el cartílago interior de la oreja): «Será lo próximo que me haga», ha asegurado. La hija de Antonio David, además, ha aclarado que este problema de salud no tiene ninguna relación con la COVID-19: «Dado que tengo a persona de riesgo en mi familia y con esto de la sexta ola estoy controlándome día sí y día también. Hoy me realicé otra prueba, de momento sigo dando negativo».

Este lunes, aunque todavía tenía malestar, ha acudido a su puesto como colaboradora de El programa de Ana Rosa: «Hoy me levanté regular, a ver cómo se nos da el día», publicaba por la mañana. Rocío trabaja en el espacio dedicado a los temas de sociedad del magazine de la mañana de Telecinco, donde comenta la actualidad rosa y muestra su apoyo tanto a su padre como a Olga Moreno. Respecto a la relación con su madre, Rocío Carrasco, por el momento la reconciliación parece complicada.

El periodista Aurelio Manzano explicó la semana en el programa Ya son las ocho, tras hablar con gente cercana a Ro, el motivo por el que esta no iba a pedir perdón a su progenitora. «La respuesta que me han dado es que ella no va a pedir perdón porque ella no considera que haya hecho nada malo. De hecho, en Supervivientes ya lo dijo y Belén Esteban comentó que la joven le había dicho que lo que decía la madre no era verdad», explicó.