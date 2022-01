Nacho Palau ha roto su silencio este miércoles en una entrevista en exclusiva en la revista Diez Minutos. El ex de Miguel Bosé ha contado cómo fueron sus 26 años de relación junto al artista y los duros momentos a los que ha tenido que hacer frente. Palau asegura que sus problemas con el cantante comenzaron cuando decidieron ser padres: «Miguel se empezó a obsesionar con la seguridad de los niños y esa obsesión fue haciéndose más grande. Miguel imponía su criterio siempre, y cada vez lo hacía más. Eso y otras cosas minaron la relación», explica en la publicación.

El escultor critica que Bosé pegó un cambio en los últimos años: «Era tremendo, nos llevábamos fatal. Yo me fui fatal de esa relación. Su comportamiento, su carácter y forma de ser, todo era tremendo. Miguel cuando es bueno es muy bueno, y cuando es malo es el peor», señala. La ya expareja se encuentra en una complicada guerra judicial por la custodia de los hijos que tuvieron mientras duró su relación: dos con los genes y apellidos de Bosé y dos con los de Palau, pero criados como hermanos hasta la separación.

Actualmente Diego y Tadeo viven con en México con el cantante; mientras Ivo y Telmo se fueron a la casa de Nacho en Chelva, en la Comunitat Valenciana. «Era un proyecto de familia en común. Eso el juez lo ha dado por probado. Lo que ocurre es que nuestro sistema jurídico no permite esa filiación. Sí hay una filiación de hecho, pero no se puede declarar una filiación de derecho», aclara Palau en la conocida revista. Además, confirma que agotará todas las vías judiciales para conseguir que los cuatro niños puedan vivir juntos. Por último, ha querido dejar clara su postura respecto al coronavirus: «Yo estoy vacunado y vacunaré a mis hijos. No sé qué hará Miguel con Diego y Tadeo».