Chenoa recuerda su infancia en Mallorca: «Llegué con 8 años desde Argentina»

Chenoa ha sido esta semana una de las invitadas del programa El Circ de 8TV. Entrevistada por Frank Blanco, que fue su compañero en su etapa de Zapeando, la artista se ha sincerado y ha hablado sin tapujos de su relación con Miguel Sánchez Encinas. Como no podía ser de otra forma, uno de los temas que se han tratado ha sido su boda, que se celebrará en junio en Mallorca: «Me hace mucha ilusión, Miguel también quería que lo hiciéramos allí». La cantante ha aprovechado su intervención para dedicar unas bonitas palabras a la Isla que la vio crecer: «Me ha dado muchas oportunidades. Recordemos que yo llegué con 8 años desde Argentina y me dio la oportunidad de trabajar, oportunidad de estudiar, de tener amigos, de hacer vida... De muchas cosas de las que estoy muy agradecida».

La artista considera que celebrar la boda en Mallorca «es una manera como de cerrar el círculo». La elección de la fecha también es muy significativa para ellos: «En junio, que es un mes muy bonito, y que es el cumple de Miguel y el mío». Respecto a las dos cancelaciones de la celebración, Chenoa ha explicado que tanto ella como su futuro marido no han tenido ningún problema y que ha sido más el «drama» que se ha generado a su alrededor: «Hay una película externa que no está en mi casa que es la opinión general de todo el mundo. Esto es como cuando dicen, 'uy se va a casar y la pobre ha suspendido la boda 40 veces'. Como es un poquito casino, he decidido disociarme».

Tal y como ha indicado, ha optado por separar su vida pública de la privada: «Respeto perfectamente lo que se mueve y se gesta alrededor de lo que es una Chenoa de lo que luego Laura vive en su casa» La artista, además, ha asegurado que no necesita ninguna boda para saber que Miguel es el amor de su vida: «Te pasan cosas como un confinamiento, como esta pandemia y tal, al final notas si ya es tu marido o no. Ha estado en una situación, como es médico, lo sabéis, muy complicada. Y ahora mismo yo creo que es mi héroe personal».

Chenoa en el programa de 8TV.

Y es que, como ella misma ha explicado, ha habido problemas mucho mayores estos años: «¿Teniendo un médico en mi casa yo voy a estar pendiente de casarme o no cuando de lo que estoy pendiente es de que ese señor vaya al hospital a hacer lo que tiene que hacer por todos los que estamos padeciendo esto?». Chenoa confirmó en el mes de noviembre que su boda con el jefe de Urología del Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles, con el que lleva más de dos años, seguía adelante. Aunque en un primer momento estaba prevista una gran fiesta en Madrid, finalmente será una ceremonia más íntima en Mallorca.