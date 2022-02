Críticas a Kiko Rivera por sus polémicas declaraciones en una conocida revista

Kiko Rivera vuelve a estar en el centro de la polémica. El DJ ha protagonizado este miércoles la portada de la revista Lecturas, donde ha revelado que tuvo que salvar la vida de su hermana, Isa Pantoja, en Cantora: «Pegué a mi hermana una vez, cuando quiso contarse las venas». En la entrevista el hijo de Isabel Pantoja asegura que actualmente está decepcionado con Isa y que no quiere mantener ningún tipo de relación con ella: «No la considero mi hermana. Me da igual lo que le pase. ¡No quiero saber nada de ti!».

El marido de Irene Rosales se siente utilizado por la colaboradora de El programa de Ana Rosa ya que considera que solo se pone en contacto con él «cuando tiene algún problema». Respecto a su madre, ha confesado que también han vivido momentos complicados: «Con mi madre también he vivido cosas así. Me decía: ‘No aguanto más. Me voy a quitar la vida’. Repetía esa cantinela». Unas polémicas declaraciones que han sido muy criticadas en redes sociales, donde los usuarios han reprochado la actitud del marido de Irene Rosales.

Lo siento mucho por mis compañeros de Lecturas. Con las buenas exclusivas que habéis dado, esta entrevista a #Kikorivera es una MANCHA en vuestro expediente. No se puede dar voz a cualquiera. No todo vale. Hoy, un dia triste para la prensa rosa. Mi cariño y apoyo a @IsaPantojam https://t.co/hAm50j4974 — Aurelio Manzano (@aureliomanzano) February 2, 2022

Solicitamos a @SecretStory_es

Que después de ver la portada del @Lecturas

De hoy, el señor Kiko Rivera no entre en la casa de Guadalix.

.- Sería indignante y daría muy mala imagen premiar por tener contenido actos como este.

👇👇👇👇#Secret2F pic.twitter.com/OaZLROwaXI — José Manuel Egea (@egeadelgado3) February 2, 2022

En un momento donde la salud mental debería estar presente, con índices de suicidio altísimos, con tantos casos de depresión, ansiedad... No se pueden permitir estas portadas con estos titulares. Kiko Rivera es un deshecho humano pero @Lecturas debería pagar caro esto. https://t.co/8Bu1nMQlS3 — Ojo Crítico (@critica_ojo) February 2, 2022

He visto muchas portadas de revista nauseabundas, pero lo de Kiko Rivera hoy en Lecturas es absolutamente repugnante. Ningún medio debería permitir que un personaje así facture contando un episodio de autolesiones de su hermana. pic.twitter.com/88LpAneuvw — Juan Rodríguez (@juanig_97) February 2, 2022

Kiko Rivera debería estar vetado en los medios igual q AD. Hay límites q no se deben traspasar. Está cavando un pozo tan pero tan profundo que le va a costar mucho salir de él. Y yo nunca compraría una revista con un titular así. Es repugnante. — Wynonita (@Wynonita) February 2, 2022

A las pocas horas de haberse publicado la revista, Rivera ha mandado un mensaje a sus seguidores a través de Instagram: «Llevo varios meses callado centrado en mi trabajo tanto la música como en twitch escuchando alguna que otra mentira y a veces es inevitable responder. Cuando mienten o me atacan pues yo me defiendo con la verdad». Este mismo miércoles el hijo de Paquirri entrará en Secret Story y convivirá durante cinco días con los concursantes, una buena forma de alejarse de todas las reacciones que seguro tendrá esta entrevista en Lecturas.

La familia Pantoja vuelve a ser una de las protagonistas de los medios de comunicación y más en concreto de Telecinco. Este mismo lunes Anabel Pantoja confirmó en Sálvame que había roto con Omar Sánchez tras solo cuatro meses de matrimonio. Un enlace que estuvo marcado por la polémica y que supuso un antes y un después en la relación de la influencer y su primo. Kiko se enfadó con su prima después de que esta decidiese seguir adelante con la celebración tras la muerte de su abuela.