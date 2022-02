Kiko Rivera ha explicado este miércoles en exclusiva en Lecturas el episodio más duro de Isa Pantoja. El DJ ha revelado que tuvo que salvar la vida a su hermana en Cantora: «Pegué a mi hermana una vez, cuando quiso contarse las venas». A pesar de este dramático episodio, Kiko ha asegurado que actualmente está decepcionado con Isa y que no quiere mantener ningún tipo de relación con ella: «No la considero mi hermana. Me da igual lo que le pase. ¡No quiero saber nada de ti!», ha indicado en el citado medio. El marido de Irene Rosales se siente utilizado por la colaboradora de El programa de Ana Rosa ya que considera que solo se pone en contacto con él «cuando tiene algún problema».

Respecto a su madre, Isabel Pantoja, ha confesado que también han vivido momentos complicados: «Con mi madre también he vivido cosas así. Me decía: ‘No aguanto más. Me voy a quitar la vida’. Repetía esa cantinela». Aunque parecía que madre e hijo se habían reconciliado tras el fallecimiento de doña Ana, se desconoce cómo es su relación en estos momentos. La pérdida de su abuela hizo que Kiko e Isabel se reencontrasen tras año y medio sin hablarse y que el artista perdonase a la tonadillera el dinero que le había «robado».

¡Dice basta! @riverakiko rompe su silencio y narra el dramático trance vivido en Cantora cuando su hermana Isa intentó quitarse la vida. Todos los detalles, hoy en exclusiva en tu revista #Lecturas. ¡Te esperamos en el kiosco! #ExclusivaLecturas #Exclusiva pic.twitter.com/blH89EX49s — Lecturas (@Lecturas) February 2, 2022

A las pocas horas de haberse publicado la revista, Rivera ha querido mandar un mensaje a sus seguidores a través de Instagram: «Llevo varios meses callado centrado en mi trabajo tanto la música como en twitch escuchando alguna que otra mentira y a veces es inevitable responder. Cuando mienten o me atacan pues yo me defiendo con la verdad». Este mismo miércoles el hijo de Paquirri entrará en Secret Story y convivirá durante cinco días con los concursantes, una buena forma de alejarse de todas las reacciones que seguro tendrá esta entrevista en Lecturas.

La familia Pantoja vuelve a ser una de las protagonistas de los medios de comunicación y más en concreto de Telecinco. Este mismo lunes Anabel Pantoja confirmó en Sálvame que había roto con Omar Sánchez tras solo cuatro meses de matrimonio. Un enlace que estuvo marcado por la polémica y que supuso un antes y un después en la relación de la influencer y su primo. Kiko se enfadó con su prima después de que esta decidiese seguir adelante con la celebración tras la muerte de su abuela.