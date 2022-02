El aventurero Frank Cuesta ha encendido las redes tras su charla en un directo de Twitch con el youtuber Roma Gallardo.

«Yo he s¡do de toda la vida de izquierdas, pero ahora voy a votar a Vox, porque, sino ¿a quién voto? respondía tajante este miércoles al youtuber en una retrasmisión en directo. Visiblemente desencantado de la política, ha repartido duramente contra todos los partidos políticos: «¿A los mentirosos mafiosos del PP? ¿A los de Ciudadanos para tirar el voto? ¿A los del PSOE para que me mientan? ¿A los otros (Podemos) para que me hagan mantener relaciones sexuales con un «muñeque»? ¿A quién?», reprendía. Ante su análisis político, Frank Cuesta concluye que su mejor opción es votar a Vox en las próximas elecciones «para que ponga un poco de orden durante, al menos, seis meses, un año o tres».

Las declaraciones han encendido las redes, especialmente Twitter, donde este jueves por la tarde se ha posicionado como uno de los temas del día. Entre críticas y acusaciones de fascista y aplausos por parte de los seguidores más conservadores, multitud de usuarios se han volcado y enzarzado en disputa.

Frank Cuesta @Frank_Cuesta dice que siendo toda la vida socialista va a votar a Vox. Espero que no sufra el castigo que sufrió Miguel de Unamuno por apoyar a la extrema derecha y no vea como paga por ingenuo su temeridad. La extrema derecha cuando logra el poder no se apiada. pic.twitter.com/DEnioE3C9g — MAG (@Mag71Mag) February 3, 2022

Frank Cuesta haciendose un lio al explicar porque votaría a Vox al mismo tiempo que no puede decir que es un facha. 😂 pic.twitter.com/WFWoFFYvDy — Cesar Fonseca (@Cesar_Opinions) February 3, 2022

Grande Frank Cuesta.



Y poco malo ha dicho de PSOE y Podemos. PSOE ha robado tanto o más que PP. Podemos son la ruina misma para cualquier país. https://t.co/6xad0f963l — Franco Esteban (@FrancoEsteban_) February 3, 2022

Por el momento Frank Cuesta no se ha manifestado en sus perfiles de redes tras saltar a la palestra sus declaraciones.