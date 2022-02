Mala Rodríguez, sobre Rosalía: «¿Qué rencor? Soy su mamá»

La enorme expectación que ha despertado este viernes el último sencillo de Rosalía ha encontrado eco en La Mala Rodríguez, quien ha colgado en las redes imágenes suyas con motos, en clara alusión a las que protagonizan el videoclip de la catalana, a la vez que pregunta: «¿Qué te parece #SAOKO?». Los internautas se han dividido entre quienes han querido ver en estas publicaciones un ataque a la autora de «Malamente» y quienes han apreciado un cambio de parecer y un homenaje. «¿Has dejado atrás los rencores?», le pregunta uno de ellos, a lo que la rapera andaluza responde: «¿Qué rencor? Soy su mamá», junto a un corazón.

Se rememoraba así la supuesta rivalidad avivada cuando La Mala Rodríguez en 2018 empatizó en una entrevista con las críticas de las gitanas contra Rosalía por «apropiación cultural». «Solo pedí que se reconociese la cultura de los gitanos como pilar fundamental del flamenco. Hay muchas asociaciones con algo que decir a este respecto, pero es más fácil quedarse en el escaparate y enfrentar a dos artistas. Aún así no me arrepiento de lo que dije, porque no tuve mala intención», explicó posteriormanete a Efe. Quizás para hacer ver que aquel supuesto rifirrafae es parte del pasado, la artista nacida como María Rodríguez ha querido parafrasear junto a una de sus fotografías algunos versos del tema «SAOKO»: «Yo soy muy mía, yo me transformo / Una mariposa, yo me transformo».

Este tema es el último anticipo que Rosalía lanza de su tercer disco de estudio, «Motomami», que verá la luz el próximo 18 de marzo y del que ya se desveló a finales de 2021 el sencillo «La fama», una bachata junto al estadounidense The Weeknd.