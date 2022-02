Rocío Flores muestra el resultado de su operación de pecho

Rocío Flores ha compartido este martes en su perfil de Instagram unas fotografías en las que se puede apreciar cómo ha quedado su pecho tras su operación. Aunque todavía no es el resultado definitivo, la influencer se muestra muy feliz con su nueva imagen: «Primer vestido que me pongo después de la operación y aunque aún no es el resultado definitivo de mi pecho no podéis imaginar la alegría que sentí». La joven todavía se encuentra en pleno proceso de recuperación y, tal y como ella misma ha explicado, todavía no puede ir sin sujetador aunque se lo ha quitado por la fotografía.

La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores aclaró que había decidido someterse a esta intervención porque, tras su pérdida de peso, no se sentía a gusto con cómo había quedado esta zona en concreto. La colaboradora de El programa de Ana Rosa se operó el pasado 24 de enero tal y como ella misma detalló en su Instagram: «Yo pensaba que iba a dolerme muchísimo pero sí que es verdad que tampoco he tenido un dolor que tú digas wow. Más que nada he tenido un poquito de molestias. Hoy ha venido el fisio y la verdad es que me ha aliviado muchísimo», aseguró en aquel momento. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocio Flores (@rotrece) Ahora, menos de dos semanas después, muestra orgullosa su pecho: «Tenía muchas ganas de hacérmelo». Este no es el único retoque al que se ha sometido la nieta de Rocío Jurado. Desde su participación en Supervivientes, la joven ha recurrido al ácido hialurónico para dar volumen a sus labios y corregir el tabique nasal. Además, se ha hecho un microblading para definir sus cejas y se ha inyectado bótox para reducir sus líneas de expresión en la frente. Por último, también se ha sometido a una bichectomía, una intervención quirúrgica que elimina las bolsas de grasa del interior de los pómulos y afina el rostro.