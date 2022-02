Rocío Flores y Manuel Bedmar rompen tras seis años de relación

Rocío Flores y Manuel Bedmar han roto tras seis años de relación, tal y como ha publicado este jueves en exclusiva Semana. La revista apunta como causa principal de la separación el desgaste en la pareja y asegura que la hija de Rocío Carrasco ha sido la que ha tomado la decisión porque «se ha desenamorado». Un final que llega poco más de un año después de que la pareja decidiese independizarse y comprar una casa en una urbanización de Málaga.

La citada revista indica que la colaboradora de El programa de Ana Rosa comenzó a tener dudas de su relación en el mes de septiembre, cuando empezó a sentirse más cómoda en Madrid gracias a su trabajo y a su nuevo círculo de amistades. Bedmar estaba muy integrado en la familia Flores-Moreno, y era habitual su presencia en los encuentros de Rocío con su hermano y su padre. El joven, que lleva tatuado el nombre de Rocío, siempre ha sido muy discreto y ha preferido mantenerse al margen de los medios de comunicación.

Por el momento la hija de Antonio David Flores no ha hecho declaraciones al respecto y tampoco ha acudido la mañana de este jueves al plató del programa en el que trabaja. Eso sí, al analizar su Instagram se puede ver que la última imagen que compartió con el andaluz fue el pasado 27 de julio de 2021, algo que llama la atención ya que es muy activa en sus redes. De confirmarse la noticia, sería un nuevo cambio en la vida de Ro.

A principios de este mes la nieta de 'la más grande' compartió con sus seguidores el resultado de su aumento de pecho, una intervención a la que se sometió el pasado 24 de enero. «Primer vestido que me pongo después de la operación y aunque aún no es el resultado definitivo de mi pecho no podéis imaginar la alegría que sentí», explicó. La joven aclaró que había tomado esta decisión porque, tras su pérdida de peso, no se sentía a gusto con cómo había quedado esta zona en concreto.