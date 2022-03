Leticia Sabater pasa de nuevo por quirófano y las redes se llenan de memes

Leticia Sabater ha vuelto a pasar por quirófano para hacer nuevos cambios en su rostro y en su cuerpo. La presentadora acudió el pasado viernes a Deluxe y dio todos los detalles sobre sus retoques, aportando imágenes del proceso de recuperación. Unas instantáneas que han sorprendido a los usuarios en redes sociales y que este lunes han hecho que la artista se convierta en trending topic. Leticia ha sido una vez más protagonista de una gran cantidad de meme y muchos usuarios han comparado su rostro tras la intervención con personajes de ficción como Falkor de La historia interminable.

En esta ocasión Sabater se ha gastado unos 15.000 euros para retocarse las zonas de los pómulos, la nariz y los ojos, unos cambios que consideraba «necesarios». Pero la artista también ha tratado partes de su cuerpo como el pecho y los glúteos. Eso sí, la comunicadora pasó momentos muy complicados: «Ocho horas de operación, la más larga de mi vida», contó en el programa de Telecinco. A pesar de que todavía presenta inflamación, parece que ha quedado muy contenta con el resultado: «Nunca me he visto los ojos tan rectos», indicó.

Eso sí, la artista quiso dejar claro que no es adicta a la cirugía estética: «No tengo adicción a las operaciones... La única que me he hecho por capricho son los abdominales, el resto las necesitaba», explicó a Jorge Javier Vázquez. Aunque la imagen que ha circulado por redes sociales es muy llamativa, hay que tener en cuenta que en la instantánea la presentadora aparece recién operada y con puntos, una imagen muy distintas a la que mostró en Deluxe.

Leticia Sabater está cada día más cerca de desbloquear el iphone de Benicio del Toro pic.twitter.com/1iHho7gtV3 — Álvaro (@almorenito82) March 7, 2022

Está mejor conservado Ramses II después de morir hace 3200 años que Leticia Sabater. pic.twitter.com/Pb4HiG0dPo — Me llamo Mulo (@AbreCesar23) March 7, 2022

Leticia Sabater se ha operado para parecerse a Falkor de la Historia Interminable pic.twitter.com/4JXinokOm1 — Larry Walters  (@LarryWalters_) March 7, 2022

yo entrando en tendencias al ver a Leticia Sabater pic.twitter.com/WfpHsckPZR — Delegada enfurecida😷 (@vigo_forever) March 7, 2022

- Anakin ,únete al lado oscuro y juntos gobernaremos la galaxia.

- Los cojones , paso de estar con Leticia Sabater. pic.twitter.com/HJa8fphs3y — UngatoenScarif (@UScarif) March 7, 2022

Descubierta la identidad secreta de Leticia Sabater pic.twitter.com/SpU9gj6V9w — @Charo_Ocejo La de antes (@OcejoDe) March 8, 2022

Tras los distintos mensajes en redes que criticaban su aspecto, Sabater ha querido mandar un mensaje a través de su Instagram: «Quiero aprovechar para mandar un beso enorme a todas las travestis del mundo. Son adorables nos queremos y nos amamos locamente. Y son verdaderos bellezones,!! Va dedicado a los retrógrados que todavía piensan como hace 30 años». Leticia se ha convertido en una habitual de la televisión ya que, además de por sus retoques, suele participar en realities y además cada verano saca una canción.