Chanel ejerce como anfitriona de la primera Eurovision Party

Chanel, la representante de España en Eurovisión 2022, se ha mostrado «feliz» y «orgullosa» de ser la anfitriona este sábado de la primera Barcelona Eurovision Party, un «aperitivo festivalero» donde espera poder mostrar el «buen rollo» que ya tiene con muchos de los participantes y miembros de la familia eurovisiva. Junto a la intérprete de «SloMo», que mantendrá la letra original en Turín, estarán varios de sus competidores el próximo mes de mayo, como los representantes de República Checa, San Marino, Noruega, Montenegro o Albania, pero también «leyendas» ya del festival como Conchita Wurst o Rosa, así como la ganadora en 2016 por Ucrania Jamala, que ha volado desde Turquía, donde se ha refugiado con sus hijos de la guerra en su país Esta última protagonizó una emotiva actuación hace un mes en la preselección de la televisión alemana, donde interpretó la canción que le dio la victoria en Eurovisión, «1944», sobre los tártaros en Crimea.

Por su activismo y críticas abiertas a Rusia desde antes incluso del conflicto, todo el mundo espera que esta noche suba al escenario con su bandera azul y amarilla. Preocupada por la situación de los hombres de su familia, Jamala se quedó anoche en su habitación del hotel de la capital catalana donde se aloja mientras en la terraza Chanel ejercía de popular anfitriona con buena parte de los invitados que cantarán esta noche y con los que se mostró como la perfecta anfitriona y con los que no dudó en bailar su tema. De hecho, los noruegos de «Subwoolfer» se hicieron virales en redes sociales entre los eurofans esta semana imitando en un vídeo el baile de Chanel, un guiño que la cantante y sus bailarines le devolvían horas después frente a las cámaras. También se la vio abrazarse en la alfombra rosa eurovisiva con la albana Ronela, con la que también su marcó un «reggeaton» y a la que parecía ya haber enseñado algunas palabras en castellano. «Tenemos muy buen rollo, ya se ha visto», ha explicado la catalana a Efe, feliz de recibir en su «casa» a la familia del festival en la primera de las fiestas previas a Turín que se celebrarán antes del festival, incluida la pre party de Madrid, el 16 de abril.

Preguntada sobre cómo la guerra puede afectar al festival, Chanel se muestra cautelosa: «la verdad que no lo sé, yo estoy enfocada en nuestra candidatura, en lo artístico y estoy con mucha ilusión y muchas ganas». «(La guerra) es algo que está pasando que nos duele a todos y por algún lado espero que abracemos todas las almas que podamos», añade la representante española. No dejar que la política robe todo el protagonismo a la música parece la consigna de los participantes. Los chicos noruegos de «Subwoolfer» también se despachaban con el tema con un «enviamos lo mejor a todo el mundo».

La fiesta pre eurovisiva en la Sala Apolo de la ciudad condal llega este sábado pocos días después de que uno de los creadores del tema que lleva Chanel a la final, Arjen Thonen, haya revelado que la primera opción para el compositor de la canción era Jennifer López (J. Lo). Sobre eso, Chanel ha contado a Efe que ella ya «lo sabía». «Imagínate (la ilusión), J. Lo es un referente de la música latina y en general una mujer súper empoderada que ha abierto puertas a muchísimas otras En cuanto a dar más detalles sobre la puesta en escena final para Turín, la catalana es una tumba: »No podemos decir nada. Sería como ir a ver una película y conocer ya el final". Entre los representantes confirmados para la fiesta eurovisiva de Barcelona se encuentran también Achille Lauro, de San Marino, con 'Stripper'; Ronela Hajati, de Albania, con 'Secret'; Brooke, de Irlanda, con 'That's Rich'; Valdana, de Montenegro, con 'Breathe', y We Are Domi, de Republica Checa, con 'Lights Off'. A ellos se sumarán en este concierto la ganadora del concurso en 2014 por Austria, Conchita Wurst; Rosa López, que representó a España en 2002; la cantante Senhit, que actuó por San Marino en 2011, 2021 y 2022; SunStroke Project, trío moldavo que representó a su país en 2010 y 2017, o Marta Roure, que cantó en catalán por primera vez en Eurovisión como abanderada de Andorra en 2004.