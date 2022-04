Nacho Palau será uno de los concursantes de la nueva edición de Supervivientes 2022, tal y como confirmó este jueves Mediaset. Un fichaje que está siendo muy comentado y que ya ha tenido una reacción por parte de su expareja, Miguel Bosé. El programa Viva la vida contactó este domingo con el cantante por vía telefónica para preguntarle por la participación de Palau en el reality y su respuesta fue tajante: «Te pido un favor, que deje de llamar a este numero, que es privado». El músico, que prefiere mantenerse al margen y no hablar con ciertos medios de comunicación de España, pidió a Telecinco que no le llamen más: «Espero que no vuelva usted jamás a llamar, no se atreva, no se atreva... No se atreva».

Una comunicación que además coincidió con un día muy especial para Bosé, ya que este 3 de abril cumplía 66 años. De este modo el músico prefiere guardar silencio y no opinar públicamente sobre su ex, con el que estuvo 26 años. Aunque Miguel apenas ha hecho declaraciones sobre su vida en común con el escultor, Nacho concedió hace tres meses su primera entrevista en una conocida revista y explicó los duros momentos a los que ha tenido que hacer frente tras su ruptura. Noticias relacionadas Nacho Palau, primer concursante confirmado de 'Supervivientes 2022' Uno de los mayores problemas ha sido la complicada guerra judicial por la custodia de los hijos que tuvieron mientras duró su relación: dos con los genes y apellidos de Bosé y dos con los de Palau, pero criados como hermanos hasta la separación. Mientras que el escultor apuesta porque vivan los cuatro juntos y ambos compartan la custodia, el músico prefiere que cada uno esté con lo que tienen sus genes. En la actualidad Diego y Tadeo viven en México con Miguel; mientras Ivo y Telmo se fueron a la casa de Nacho en Chelva, en la Comunitat Valenciana. Al margen de su vida privada, el valenciano se ha mostrado muy ilusionado con esta nueva aventura televisiva: «Hola a todos. Soy Nacho Palau, soy concursante de Supervivientes y tengo muchas ganas de ir al concurso. Os mando un beso fuerte a todos, nos vemos pronto», aseguraba en su vídeo de presentación. El artista convivirá con el tertuliano Kiko Matamoros y la ganadora de Operación Triunfo 2 Ainhoa Cantalapiedra, los otros dos concursantes confirmados hasta la fecha. La nueva edición del programa estará presentada por Jorge Javier Vázquez, Carlos Sobera, Ion Aramendi y Lara Álvarez