Miri Pérez, de 'MasterChef', sufre un accidente de moto

Miri Pérez, exconcursante de la quinta edición de MasterChef, ha sufrido un accidente mientras circulaba con su moto. Ella misma ha comunicado la noticia a través de sus historias de Instagram, donde ha compartido una imagen de su estado tras el incidente y ha denunciado que el conductor se ha dado a la fuga. «He tenido un accidente de moto este mediodía. Se me han comido, y se han dado a la fuga. Me ha sido imposible frenar, lo he intentado con todas mis fuerzas, pero el coche estaba demasiado cerca», ha explicado este domingo a sus seguidores.

Aunque presenta heridas en la barbilla, el labio superior y la nariz, por suerte no ha sufrido lesiones más graves. Eso sí, ha asegurado que está viviendo unos momentos complicados: «Estoy triste y tengo miedo, pero estoy viva, que es lo más importante. En el hospital de la Princesa de Madrid me han atendido y curado y dado muchos cariños. Gracias a los chicos de la ambulancia y a las enfermeras que se han hecho cargo de mí». La catalana, de 29 años, saltó a la fama gracias a su paso por el concurso de televisión española y además ha hecho sus pinitos en el mundo de la interpretación. La chef es una de las actrices de la película Fuimos canciones, basada en las novelas de Elisabeth Benavent. Miri también se ha animado con la escritura, ya que cuenta con su propio libro: Las recetas de Miri, que recopila sus 90 mejores platos para una vida más saludable. Además, hace tan solo dos semanas apareció en el conocido reality culinario y confirmó que está trabajando en su nuevo proyecto de alimentos healthy. «¡Qué fuerte es MasterChef que te cambia la vida!», dijo visiblemente emocionado a los participantes de la nueva edición del concurso.