Shakira confirma su separación de Gerard Piqué

Shakira ha confirmado este sábado que se está separando de Gerard Piqué. «Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión», señala en un escueto comunicado divulgado por la agencia de comunicación de la cantante. La crisis de pareja entre la colombiana y el catalán era un secreto a voces. La letra de la última canción de la artista ya desvelaba que estaban atravesando una etapa complicada.

«Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso», cantaba en el tema Te felicito junto a Rauw Alejandro. La letra de este single, que está escrito por la propia Shakira, continúa con unas frases que mostrarían su decepción con el futbolista: «No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes». El distanciamiento entre ambos era evidente, ya que en las últimas semanas Shakira se había dejado ver en hasta dos ocasiones en Ibiza acompañada únicamente por sus dos hijos.

Distintos medios apuntan a que el también empresario habría sido desleal a la cantante y que incluso se habría trasladado a su casa de soltero en Barcelona. Además, la presencia de Piqué en las redes sociales de la artista había disminuido considerablemente. Este mismo viernes trascendió que Shakira tuvo que ser atendida por los servicios médicos tras sufrir un ataque de ansiedad, tal y como publicó ¡Hola!. El futbolista estuvo junto a su pareja, aunque llamó la atención que cuando acudió al domicilio en vez de abrir con sus llaves, llamó a la madre de la cantante. Shakira y Piqué se conocieron en 2010, el año del Mundial de Fútbol en Sudáfrica, y tienen dos hijos en común.